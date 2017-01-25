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У Львові з'явиться новий експериментальний театр

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У Львові на території колишнього заводу відкриють новий експериментальний театр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, ініціатор відкриття, американський режисер Сез Баумрін розповів про всі особливості театру, про прем’єру «Чужинець на чужині», яка відбудеться 26 і 27 січня, а також про майбутні напрями розвитку театрального проекту і мистецького простору.

«Театр Гершом – це експериментальний театральний проект, побудований на поєднанні різноманітних форм мистецтва: музика, танець, візуальні мистецтва, акторська гра, спів. Використовуємо форму імпровізації та спільного пошуку.

Наша мета – розвивати творчий  потенціал митців, акторів, танцівників, музикантів тощо, одночасно перетворюючи колишній завод на мистецьке середовище .

Ми ставимо собі ціль піднімати питання про суспільні і особистісні проблеми, шукаючи відповідь у формі театру чи поєднанні різних видів мистецтва; розвивати проект не тільки у контексті Львова, але й в контексті всієї України та налагодити співпрацю з міжнародними театральними спільнотами; підтримувати створену платформу у Львові на постійній основі»,- зазначив режисер.

Подальші завдання:

  • Створити лабораторію дослідження театрального мистецтва енергію людського тіла та як психологічне явище. З цього приводу був проведений перший воркшоп «Visible and audible energy» за участі львівських акторів, танцівників і художників з використанням музики та свідомої імпровізації.
  • Створити початковий театральний репертуар
  • Створити експериментальні перформативні проекти
  • Співпрацювати з акторами, танцівниками, фотографами, художниками, створюючи спільні проекти та надаючи простір для їхньої творчої реалізації.
  • підтримувати створений простір у Львові на постійній основі.
  • Зібрати кошти на розвиток проекту за допомогою краудфандингової кампанії на платформі «Спільнокошт», оскільки театр Гершом є ініціативою самих акторів й некомерційним проектом.

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