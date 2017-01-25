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У Львові повністю відновили водопостачання

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Як проінформували у ЛМКП «Львівводоканал» ремонтні роботи на насосній станції, які проводились учора, вдалося завершити достроково. Відтак о 21 год вечора 24 січня у повному обсязі відновлено водопостачання міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, що у зв’язку з плановими роботами по заміні запірної арматури на насосній станції «Миколаїв» 24 січня 2017 водопостачання центральної частини міста Львова, Франківського, частково Сихівського та Залізничного районів міста здійснювалося з пониженим тиском води.

Фото: ЛМР

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