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У Львові патрульні затримали мешканців Закарпаття, які обікрали квартиру у Львові

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Львівські патрульні затримали підозрюваних у квартирній крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 9-ї години ранку, на службу 102 надійшов виклик про квартирну крадіжку на вулиці Хуторівка. Інспектори прибули на місце події, проте зловмисників вже не було. Заявник повідомив, що крадіжку здійснила група осіб, серед яких була жінка.

Також він розповів, що вони попрямували до автовокзалу на вулиці Стрийській. Патрульні прибули туди, оглянули територію та залишили свої контакти працівникам, щоб вони зателефонували їм коли помітять підозрюваних. Менше ніж за годину до них подзвонив громадянин та розповів, що подібні за описом люди є у парковій зоні неподалік автовокзалу.

Патрульні негайно прибули на місце та затримали підозрюваних на вулиці Карла Мікльоша. Зловмисники повідомили, що не мають постійного місця проживання та роботи і приїхали до Львова з Закарпатської області. Серед них є неповнолітній. Заявник упізнав підозрюваних. Справу передали слідчим.

Фото: патрульна поліція Львова

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