У Львові обікрали бус волонтерки, що був наповнений посилками для бійців АТО

Волонтер, член благодійних організацій «Допоможемо нашим захисникам разом» та «Будуємо Україну разом» Уляна Кузик написала на своїй сторінці у Facebook, що цієї ночі, 25 січня, у її авто розбили вікно та вкрали все, що було всередині. Злодії забрали чимало речей, які от-от мали передати бійцям на Донбас, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наша машина була припаркована біля самих дверей в під’їзд по вулиці Головатого, 9 (Залізничний район). Якісь негідники вночі розбили скло і вкрали все. Там були передачі на АТО, які отримали на днях з Італії, передачі, які зготувала, щоб передати сьогодні поштою хлопцям: медикаменти на велику суму, каву, рукавиці, продукти, тощо», – повідомила Уляна Кузик.

Львів’ян просять допомогти знайти злодіїв, які вкрали цінні речі, які дуже потрібні у зоні АТО.

Фото: Facebook