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У Львові через сміттєву кризу позачергово труїтимуть щурів

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У Львові проведуть позачергову дератизацію, щоб унеможливити поширення хвороб, носіями яких є щурі. Відповідне рішення сьогодні, 25 січня, прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, інформує кореспондент Львівського порталу.

За словами керівника Держпромспоживслужби України у Львівській області Ростислава Волошина, з приходом тепла у Львові через критичну ситуацію і з вивезенням ТПВ можуть спалахнути епідемії інфекційних захворювань.

«Температура мінусова, що тримається у Львові більше м’ясця,  допомагає нам контролювати ситуацію… Потепління може критично вплинути на розвиток ситуації. Це звичайно і поширення інфекційних  хвороб, а також поширення гризунів. Приваблює така ситуація диких лисиць, які останнім часом дуже часто заходять на сміттєві майданчики. Пропонуємо посилити дератизаційні заходи в місцях накопичення сміття»,- зазначив він.

За словами Р.Волошина, наразі  спалахів інфекційних захворювань немає.

Таким чином, комісія ТЕБ і НС вирішила позачергову дератизацію провести. Окрім того, було напрацьовано низку інших рішень щодо сміттєвої кризи у Львові.

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