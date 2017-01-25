У Львові через сміттєву кризу позачергово труїтимуть щурів

У Львові проведуть позачергову дератизацію, щоб унеможливити поширення хвороб, носіями яких є щурі. Відповідне рішення сьогодні, 25 січня, прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, інформує кореспондент Львівського порталу.

За словами керівника Держпромспоживслужби України у Львівській області Ростислава Волошина, з приходом тепла у Львові через критичну ситуацію і з вивезенням ТПВ можуть спалахнути епідемії інфекційних захворювань.

«Температура мінусова, що тримається у Львові більше м’ясця, допомагає нам контролювати ситуацію… Потепління може критично вплинути на розвиток ситуації. Це звичайно і поширення інфекційних хвороб, а також поширення гризунів. Приваблює така ситуація диких лисиць, які останнім часом дуже часто заходять на сміттєві майданчики. Пропонуємо посилити дератизаційні заходи в місцях накопичення сміття»,- зазначив він.

За словами Р.Волошина, наразі спалахів інфекційних захворювань немає.

Таким чином, комісія ТЕБ і НС вирішила позачергову дератизацію провести. Окрім того, було напрацьовано низку інших рішень щодо сміттєвої кризи у Львові.