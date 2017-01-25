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У Львові адвокат погорів на хабарі 1200 доларів США

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У Львові поліція затримала адвоката з хабаром у 1200 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Неправомірну вигоду захисник прав громадян вимагав за закриття провадження по адміністративним справам. Частина коштів призначалася суддям.

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕНаціональної поліції України встановили, що адвокат на  «безоплатній» основі допомагає громадянам вирішувати судові питання.

Слідчими прокуратури за фактом вимагання неправомірної вигоди було розпочато кримінальне провадження за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 24 січня, працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали адвоката неподалік від районного суду м. Львова.

На даний час перевіряється причетність зловмисника до вчинення аналогічних правопорушень.

Фото: ГУНП у Львівській області

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