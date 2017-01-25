Цієї п’ятниці у Львові стартує важкоатлетичний турнір пам’яті Петра Короля

Упродовж 27 – 28 січня на спортивній базі олімпійської підготовки Львівської обласної організації ФСТ «Динамо» України у Львові (вул. В. Янева, 10) триватиме турнір з важкої атлетики пам’яті Олімпійського чемпіона Монреальської Олімпіади львів’янина Петра Короля. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Урочистий парад з нагоди відкриття турніру відбудеться 28 січня о 13:00 год. До перегляду змагань запрошують усіх охочих!

Організатори змагань – управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівська обласна організація ФСТ «Динамо» України, відділення НОК України у Львівській області, федерація важкої атлетики Львівщини, Львівська КДЮСШ «Атлет».

Довідка:

Петро Король (1941-2015) – український важкоатлет, Олімпійський чемпіон Ігор ХХI Олімпіади в Монреалі, триразовий чемпіон світу, чемпіон Європи. Петро Король встановив 30 рекордів України, 6 всесоюзних та 3 світові. Виступав за спортивне товариство «Динамо» (Львів, 1964–78), де також працював тренером (1984–85). Від 1985 року – інструктор Палацу спорту «Динамо» у Львові.

Фото: ERVE.UA