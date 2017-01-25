Стало відомо, коли відбудеться жеребкування країн-учасниць «Євробачення-2017»

Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які – в другому півфіналі Євробачення-2017, проходитиме 31 січня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі телеканалу «UA: Перший».

Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від Президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак. До ключа Євробачення, який поєднує в собі символіку міст, що приймали пісенний конкурс, Єва-Луїза Ерландссон Слорак додасть під час церемонії новий елемент, який символізуватиме Стокгольм.

Наживо захід покаже UA:Перший – в ефірі, на сайті, а також на YouTube-каналі. Також у вівторок, 31 січня, о 12:00 за Києвом трансляція відбудеться на офіційному YouTube-каналі міжнародного пісенного конкурсу.

Виконавча продюсерка Євробачення-2017 Вікторія Романова розповіла: «Ми активно готуємося до Євробачення. Працюємо над креативним наповненням шоу, над основними локаціями пісенного конкурсу, а невдовзі розкажемо, як виглядатиме сцена і хто буде ведучими. Але зараз, коли до відкриття Євробачення-2017 залишається близько ста днів, ми з нетерпінням чекаємо на першу урочисту і дуже важливу подію – жеребкування та церемонію передачі символічного ключа меру української столиці, що означатиме офіційне визнання Києва містом-господарем цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу».

Щодо процедури жеребкування країн-учасниць Євробачення, то перша її частина відводиться на визначення того, у якому з півфіналів голосуватимуть країни “Великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) і країна-господарка цьогорічного конкурсу (Україна), які щороку автоматично проходять до фіналу.

Наступним кроком стане розподілення між двома півфіналами ще 37 учасників міжнародного пісенного конкурсу 2017 року. Таким чином буде визначено, представники яких 18 країн виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2017, а представники яких 19 країн – у другому. Точний порядок виступів буде визначено продюсерами шоу пізніше.

Зрештою до фіналу Євробачення пройдуть по десять країн із кожного півфіналу. Загалом, разом із «Великою п’ятіркою» і країною-господаркою цьогорічного конкурсу, за перемогу змагатимуться 26 учасників. За процедурою жеребкування та її належним виконанням згідно з правилами Євробачення стежитимуть представники Наглядової ради пісенного конкурсу

По завершенню жеребкування розпочнеться прес-брифінг. Для акредитації на подію, будь ласка, заповніть анкету. І уважно ознайомтеся з інформацією, зазначеною на її початку, захід буде показано у прямому ефірі, а це накладає певні обмеження. Зверніть також увагу на те, що акредитація вважатиметься дійсною після отримання листа-підтвердження.