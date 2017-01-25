Сьогодні віряни відзначають Тетянин день

Сьогодні, 25 січня, християни вшановують великомученицю Тетяну.

Тетянин день— християнське і народне свято, яке припадає на 25 січня, згідно з григоріанським календарем, один із днів студента. Назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці яка жила в Римі, протягом правління імператора Александра Северуса.Свята Тетяна була дочкою римського проконсула, побожного християнина, яка таємно прийняла християнство і була страчена в 225 році (за іншими даними – в 226 або 230 році) після відмови повернутися до попередньої віри.

Батько святої Тетяни був шанованим римлянином, проконсулом, але в той же час – таємним християнином. У молодому віці Тетяна вирішила присвятити своє життя Ісусу і прожити його в непорушеному дівоцтві. Згодом її долучили до посвячених Богу жінок-діаконіс римської церкви.

Великомучениця постраждала під час гоніння на християн при імператорі Олександрі Севері. Її схопили і привели в язичницький храм Аполлона, де примушували принести жертву поганському ідолу. Коли вона відмовилася, святу Тетяну жорстоко катували, проте твердість її віри і терпіння були непохитні. Згідно з переказами, тортури, яким піддавали святу Тетяну, або не завдавали їй шкоди, або за ніч сліди їх безслідно зникали, або самі мучителі страждали від ударів, які наносилися невидимою рукою.

Уражені стійкістю святої, її мучителі самі прийняли християнство, а голодний лев, який був випущений на святу Тетяну на арені цирку, почав лащитися до неї. У підсумку, перелякані гонителі засудили мученицю на страту мечем. Разом з нею був страчений і її батько.