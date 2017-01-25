Сміттєзвалища області зможуть приймати сміття зі Львова не довше двох тижнів

У Львівській області у грудні було виявлено 27 стихійних сміттєзвалищ. Про це сьогодні, 25 січня, під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомив керівник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, інформує кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на території області різко збільшилась кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ.

«Тільки у грудні їх виявлено 27. Ми собі можемо уявити, скільки ми побачимо нових таких сміттєзвалищ. У Львові встановлено кілька перевантажувальних станцій, які працюють без дотримання екологічних умов. Крім того, в Україні є викиди сміття зі Львова. Сьогодні на області працює 20 сміттєзвалищ, які мають відповідні на це документи. Більшість з них після трагедії приймали сміття на безоплатній основі. Але всі мають розуміти, що ці сміттєзвалища є невеликими, і якщо вони будуть приймати сміття постійно, то вони свій ресурс вичерпають буквально за 2 тижні», – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що у Львові через ситуацію зі сміттям позачергово труїтимуть щурів. Також стало відомо, що протягом тижня зі Львова вивезуть гори сміття.