ОСТАННІ НОВИНИ

Сміттєзвалища області зможуть приймати сміття зі Львова не довше двох тижнів

|

У Львівській області у грудні було виявлено 27 стихійних сміттєзвалищ. Про це сьогодні, 25 січня, під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомив керівник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, інформує кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на території області різко збільшилась кількість виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ.

«Тільки у грудні їх виявлено 27. Ми собі можемо уявити, скільки ми побачимо нових таких сміттєзвалищ. У Львові встановлено кілька перевантажувальних станцій, які працюють без дотримання екологічних умов.  Крім того, в Україні є викиди сміття зі Львова. Сьогодні на області працює 20 сміттєзвалищ, які мають відповідні на це документи. Більшість з них після трагедії приймали сміття на безоплатній основі. Але всі мають розуміти, що ці сміттєзвалища є невеликими, і якщо вони будуть приймати сміття постійно, то вони свій ресурс вичерпають буквально за 2 тижні», – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що у Львові через ситуацію зі сміттям позачергово труїтимуть щурів. Також стало відомо, що протягом тижня зі Львова вивезуть гори сміття.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн