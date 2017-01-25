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Садовий скасував завтрашнє сесійне засідання

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Сесійне засідання Львівської міської ради, яке мало відбутися завтра, 26 січня, відмінили. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

«Щойно дізнався що сесії 26.01.2017 не буде. Мер Садовий Андрій Іванович переніс на невизначений термін», – написав він.

У коментарі Львівському порталу Ігор Зінкевич пояснив, що таке рішення прийнято через ситуацію, яка відбулася на попередньому засіданні, і через те, що правоохоронні органи не можуть забезпечити правопорядок у сесійній залі.

«Враховуючи події, які відбувались під час останніх засідань сесії, депутати хочуть заслухати правоохоронні органи: керівників обласної прокуратури, національної поліції та СБУ, та отримати від них інформацію щодо вчинених ними дій по розслідуванню щодо осіб, які вривались на засідання з ножами», – зазначив керівник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський, передає прес-служба ЛМР.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання 19 січня, коли приймали сміттєву ухвалу, у сесійній залі ЛМР сталася масова бійка.

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