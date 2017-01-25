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Реконструкцію площі Кропивницького обіцяють розпочати до кінця лютого

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Роботи з реконструкції площі Кропивницького розпочнуть до кінця лютого. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської міської ради.

У Львові оголосили конкурс на визначення підрядника з облаштування площі Кропивницького. Пропозиції прийматимуть до 30 січня. Сам конкурс відбудеться 31 січня, а вже до 20 лютого повинні опрацювати заявки й оголосити переможця, а також укласти відповідний договір про виконання робіт.

Про це сьогодні під час апаратної наради міського голови розповіла керівник Галицької РА Ірина Іванчина. Вона також відзначила, що уже з 20 лютого можна буде розпочинати реконструкцію площі. На це цьогоріч у міському бюджеті передбачено 1,3 млн грн.

Фото: www.pslava.info

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