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Поліція викрила у Львові банківського працівника, який привласнив собі 210 тисяч

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У Львові правоохоронці викрили банківського працівника у розкраданні коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили менеджера з обслуговування та кредитування приватних осіб одного з відділень банків, котрий привласнив гроші банку.

Як встановили правоохоронці, банківський працівник у грудні 2015 року та у квітні 2016 року здійснив розкрадання коштів банківської установи на суму 210 тисяч гривень.

Маючи логіни та паролі доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку, він провів несанкціоновану зміну інформації і в подальшому перерахував гроші з рахунку клієнта банку на свій власний рахунок.

Спочатку він привласнив у такий спосіб десять тисяч гривень, а далі, відчувши безкарність, перераховував на свій особистий рахунок п’ятдесят тисяч гривень, потім сто тисяч гривень, а потім ще п’ятдесят тисяч гривень, які в подальшому теж привласнив.

У рамках відкритого кримінального провадження, менеджеру банку повідомлено про підозру у скоєнні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ч.3,4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах),  ч.1,2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ,  платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч.1 ст.361(несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч.1,3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

Проводиться досудове розслідування.

 

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