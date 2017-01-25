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Підвищення мінімальної зарплати не вплинуло на ріст цін, - Розенко

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Зростання мінімальної зарплати не вплинуло на підвищення цін на комунальні послуги, продукти харчування та проїзд. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає Еспресо.TV.

«Давайте говорити відверто: ніяких підвищень тарифів на комунальні послуги зараз не відбувається. І не відбулось у зв’язку з підняттям заробітних плат. Підвищення цін на продукти: теж давайте не лякайте людей. Ми всі чудово знаємо, що протягом різдвяних і новорічних свят завжди протягом останніх 25-ти років зростають тимчасово ціни на продукти харчування тощо. Щодо підвищення цін на проїзд: на сьогоднішній день у перевізників немає жодних підстав піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті», – заявив віце-прем’єр-міністр.

Фото: Главком

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