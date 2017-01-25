Під час лобового зіткнення вантажівки та легковика на Львівщині загинула жінка

Сьогодні, 25 січня, на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Терновиця у Львівській області, внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, нині близько 16.00 у Яворівський відділ поліції на оперативний номер 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Терновиця сталося лобове зіткнення вантажівки «Вольво» та легкового автомобіля «Рено».

Як попередньо встановили правоохоронці, на момент ДТП в автомобілі «Рено» знаходились чотири особи. З них одна жінка загинула, ще одну жінку і двох чоловіків оглядають медики.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи загиблої та постраждалих.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.