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Перевізники ТПВ розповіли, скільки сміття не вивезено зі Львова

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У Львові чотири перевізники із шести  не вивозять сміття із більшої частини своїх майданчиків. Про це сьогодні, 25 січня, стало відомо під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, інформує кореспондент Львівського порталу.

За даними перевізників, які ті озвучили під час засідання комісії, ситуація із перенаповненням сміттєвих майданчиків сьогодні така:

Перевізник «Аве-Львів», маючи 300 сміттєвих майданчиків, повністю забезпечує вивезення сміття. Така ж ситуація з  підприємством «Грінера», яке обслуговує Галицький район міста, з кожного із 61 майданчика сміття вивозиться.

Перевізник «САТ» заявив про те, що з 200 їхніх сміттєвих майданчиків 150 є перенаповненими.

Перевізник «Санком» заявив, що з 6 тисяч своїх майданчиків (разом із селами) не вивозять відходи з 20%.

«Еко-світ» заявили 120 перенаповнених майданчиків зі 187.

ЛКП «Львівспецкомунатранс» має 80 проблемних майданчиків зі 200.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до перевізника «Еко-світ», аби його представники не применшували свою проблему із вивезенням сміття.

Зазначимо, що у Львові діє тариф на вивезення ТПВ, який сплачують усі мешканці, незалежно від того, чи сміття з-під їхнього дому вивозять, чи ні.

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