Незаконну забудову на Хмельницького оштрафували на 1,4 млн

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області виявлено значні порушення містобудівного законодавства під час будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Б. Хмельницького, 230-А у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДАБІ України.

Як повідомляється, у ході перевірки посадовими особами Інспекції встановлено, що за цією адресою замовником, ТзОВ «МС Імперіал», виконано будівельні роботи зі зведення 10 секцій будинку та розпочато будівництво 11-ї та 12-ї секцій. Із урахуванням зазначеного вказаний об’єкт відноситься до V категорії складності.

Виявлено, що замовник будівництва проводить будівельні роботи на земельній ділянці, яка не надана в користування чи приватну власність, без затвердженої у встановленому порядку проектної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт.

За це правопорушення ТзОВ «МС Імперіал» видано приписи про зупинення виконання будівельних робіт та усунення порушень, а також накладено штрафні санкції на суму 1 440 000 грн.

В подальшому Департаментом будуть вживатися заходи щодо знесення самочинного будівництва.

Нагадаємо, раніше прокуратура області повідомляла про самовільне захоплення забудовником цієї земельної ділянки, вартість якої – близько 31 млн грн. Детальніше про схему, завдяки якій у Львові з’явилось це самочинне будівництво Львівський портал писав у матеріалі: «Будівельна схема Садового: платити мають усі».