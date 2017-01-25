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На Львівщині легковик зіткнувся з позашляховиком: є постраждалі

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На автодорозі Верхнє Синьовидне – Східниця  24 січня о 01.00 сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 53-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сколівського відділення поліції, виїхавши на місце ДТП, встановили, що біля села Крушельниця автомобіль «Шевроле-Авео», за кермом якого знаходився потерпілий, зіткнувся з позадорожником «Мітсубісі Аутлендер», водій легковика отримав  закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисотнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортнимизасобами на строк до трьох років або без такого.

 

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