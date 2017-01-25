На Львівщині через недогляд матері 5-річний хлопчик посеред ночі опинився на вулиці

У Стрию через недогляд матері маленький хлопчик уночі опинився на вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Стрийського відділу поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини притягнули до адміністративної відповідальності 40-річну мешканку Сколівського району.

Близько опівночі 23 січня до правоохоронців надійшло телефонне повідомлення про те, що на одній з вулиць у спальному мікрорайоні міста гуляє маленький хлопчик.

На місці події працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що дитину, яка сама йшла вулицею, побачили двоє перехожих. Хлопчик плакав, поруч з дорослих нікого не було, тож молоді люди викликали правоохоронців.

«Як з’ясувалося, 5-річний хлопчик опинився на вулиці через недогляд матері, 40-річної жительки сусіднього району, яка приїхала в гості до родичів. Поліцейські її розшукали. Оскільки жінка знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, дитину було доставлено до медичного закладу. Здоров’ю хлопчика зараз нічого не загрожує», – розповів начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Щодо жінки складено протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Фото: Четверта влада