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На Львівщині браконєри втекли від єгерів, кинувши зброю в лісі

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У Кам’янка-Бузькому районі  двоє озброєних чоловіків, побачивши патруль єгерів, втекли, кинувши в лісі карабін Мосіна та мисливську рушницю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

У Кам’янко-Буське відділення поліції 24 січня звернувся голова місцевого товариства мисливців та рибалок, котрий повідомив, що під час обходу мисливських угідь, який він здійснював разом з єгерями, вони помітили двох озброєних чоловіків, котрі, помітивши їх, втекли, кинувши зброю.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. правоохоронці вилучили карабін Мосіна з чотирма патронами калібру 7.62 мм в магазині та гладкоствольну мисливську рушницю невідомої моделі та скерували їх на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють особи чоловіків, котрі залишили зброю, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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