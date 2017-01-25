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Львівщина посіла четверте місце у рейтингу областей, - департамент економічної політики ЛОДА

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За підсумками трьох кварталів 2016 року Львівська область посіла 4 місце в рейтингу Мінрегіонбуду. Про це сьогодні, 25 січня, повідомив  директор департаменту економічної політики облдержадміністрації Роман Филипів під час звіту, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу ЛОДА.

“Одним із головних результатів роботи стало те, що минулоріч за підсумками трьох кварталів Львівщина посіла 4 місце в рейтингу Мінрегіонбуду. Слід зазначити, що в 2013 році область займала 23 місце”, – наголосив посадовець.

Крім того, він повідомив, що на Львівщині відремонтували 1434 об’єкти, понад 623,7 млн грн спрямували на інфраструктурні проекти, 860 млн грн – на обласні програми.

“Якщо конвертувати ці кошти – 623,7 млн грн у конкретні об’єкти, то можна констатувати, що практично в кожному населеному пункті області проводилися відповідні роботи”, – зауважив Роман Филипів.

Фото: 112.ua

 

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