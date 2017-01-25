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Львів’яни проти «сусідства» з пресувальними станціями для сміття і обіцяють перекрити дороги по місту вже ввечері

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Обурені мешканці Львова оголосили безстрокову акцію протесту через прийняту на попередньому сесійному засіданні Львівської міської ради сміттєву ухвалу, яка передбачає облаштування на території міста 5 майданчиків для пресування та брикетування сміття. Про це сьогодні, 25 січня, на прес-конференції повідомила мешканка Рясного Марія Скариняк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Протягом тижня були проведені збори у Рясне-1, Рясне-2, Рясне-Руському та Левандівці, де усі разом узгоджували свої дії. Відтак нині ми анонсуємо акцію протесту до влади, бо вона нас не чує. Так, о 18.00 ми одночасно перекриватимемо пішохідні переходи у Рясне-Руському, Білогорщі, Левандівці, Рясне-1, Рясне-2, на Стрийській така ж акція розпочнеться о 19.00», – зазначила обурена мешканка.

Водночас Марія Скариняк зауважила, що таким пресувальним комплексам не місце у межах Львова і люди йтимуть до переможного  кінця.

«Ми не допустимо цього, будемо класти своє життя під їхніми пресами», – наголосила мешканка Білогорщі Ольга Підлужевич.

«Я живу біля Автовокзалу. Одну з таких станцій планують робити на вулиці Стрийській,193, де практично «під носом» житлові будинки… Можна буде просто з вікна побачити, як це сміття там переробляють. І ніхто у нас нічого не питав, у людей не цікавилися, чи вони хочуть з своїх балконів дивитися на сміттєпереробну станцію…», – обурився мешканець вулиці Стрийської Руслан Дацко.

Фото: Leopolis.News

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