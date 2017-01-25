Львів’яни проти «сусідства» з пресувальними станціями для сміття і обіцяють перекрити дороги по місту вже ввечері

Обурені мешканці Львова оголосили безстрокову акцію протесту через прийняту на попередньому сесійному засіданні Львівської міської ради сміттєву ухвалу, яка передбачає облаштування на території міста 5 майданчиків для пресування та брикетування сміття. Про це сьогодні, 25 січня, на прес-конференції повідомила мешканка Рясного Марія Скариняк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Протягом тижня були проведені збори у Рясне-1, Рясне-2, Рясне-Руському та Левандівці, де усі разом узгоджували свої дії. Відтак нині ми анонсуємо акцію протесту до влади, бо вона нас не чує. Так, о 18.00 ми одночасно перекриватимемо пішохідні переходи у Рясне-Руському, Білогорщі, Левандівці, Рясне-1, Рясне-2, на Стрийській така ж акція розпочнеться о 19.00», – зазначила обурена мешканка.

Водночас Марія Скариняк зауважила, що таким пресувальним комплексам не місце у межах Львова і люди йтимуть до переможного кінця.

«Ми не допустимо цього, будемо класти своє життя під їхніми пресами», – наголосила мешканка Білогорщі Ольга Підлужевич.

«Я живу біля Автовокзалу. Одну з таких станцій планують робити на вулиці Стрийській,193, де практично «під носом» житлові будинки… Можна буде просто з вікна побачити, як це сміття там переробляють. І ніхто у нас нічого не питав, у людей не цікавилися, чи вони хочуть з своїх балконів дивитися на сміттєпереробну станцію…», – обурився мешканець вулиці Стрийської Руслан Дацко.

Фото: Leopolis.News