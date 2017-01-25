До Львова приїде відомий нейрохірург з Ізраїлю

Впродовж 17-18 лютого на базі міської Лікарні швидкої медичної допомоги відбудеться конференція з нейрохірургії за участю нейрохірурга зі світовим іменем, професора Цві Рама. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Під час конференції обговорюватимуть новітні методики оперативних втручань та підпишуть Меморандум про подальшу співпрацю ізраїльських та львівських лікарів.

Конференція, яку проведе у Львові один з визнаних світових авторитетів у галузі нейрохірургії, завідувач нейрохірургічним відділенням ізраїльської клініки Іхілов, професор Цві Рам, призначена для нейрохірургів, ендокринологів, невропатологів, рентгенологів та онкологів. Під час заходу обговорюватимуть новітні методики оперативних втручань, які проводять у стані активності пацієнта, та малоінвазивні ендоскопічні операції на закритому мозку.

Професор огляне нейрохірургічну базу лікарні швидкої допомоги та познайомиться з провідними нейрохірургами Львова. Також – проконсультує попередньо відібраних пацієнтів з найскладнішими або спірними випадками.

Окрім того, у межах візиту буде підписано Меморандум про подальшу співпрацю Львова з Тель-Авівом. Завдяки цьому ізраїльські та львівські лікарі обмінюватимуться досвідом та світовими техніками оперування, щоб забезпечувати пацієнтам максимальну безпеку та високий рівень оперативних втручань.

Довідка

Професор Цві Рам – один з визнаних світових авторитетів у галузі нейрохірургії, фахівець з хірургії мозку і гіпофізу, завідувач нейрохірургічним відділенням клініки Іхілов (Ізраїль), автор більше 120 наукових робіт з нейрохірургії.

Спеціалізується на проведенні малоінвазивних і складних операцій з видалення пухлин головного мозку і гіпофізу (включаючи операцію з доступом через ніс і стереотаксичну радіохірургію), лікування аневризм та інших патологій судин головного мозку, експерт у галузі комплексної хірургії пухлин головного мозку, лікування гідроцефалії, важких форм епілепсії, хвороби Паркінсона, дистонії та інших рухових дисфункцій.

Клінічний досвід професора Цві Рама – понад 30 років, не враховуючи 5-ти років служби в Армії Оборони Ізраїлю офіцером медичної служби. Після 6-ти років роботи нейрохірургом, в 1991 році, Цві Рам протягом 3 років працював у США. Повернувшись в Ізраїль, він 5 років пропрацював старшим нейрохірургом клініки Іхілов, 4 роки обіймав посаду заступника завідувача нейрохірургічним відділенням. Опісля, у 2003 році, став завідувачем відділенням і обіймає цю посаду до сьогодні.

Освіта і медична практика:

Тель-Авівський університет – закінчив медичний факультет;

Медичний центр Шиба – стажувався в галузі нейрохірургії;

Національний інститут охорони здоров’я (США, Бетесда, штат Меріленд) – брав участь в розробці використання генної терапії при лікуванні пухлин головного мозку в рамках відділення нейрохірургії.

Членство в професійних асоціаціях:

Ізраїльська асоціація нейрохірургів;

Американська асоціація нейрохірургів;

Європейська асоціація нейрохірургів;

Американський конгрес нейрохірургів;

Американська асоціація нейрохірургічних досліджень;

Міжнародне товариство вивчення гіпофізу, відділення США;

Член Нейроонкологічної комісії Європейського об’єднання нейрохірургічних товариств;

Представник Міжнародної федерації нейрохірургів в Ізраїлі;

Ізраїльське суспільство лікування раку, член Нейроонкологічної комісії.

Додаткові посади:

Голова Об’єднання Європейських Асоціацій Нейрохірургів (NEOS);

Член виконавчого комітету Американської Асоціації нейрохірургів.

Фото: eck-health