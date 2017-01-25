Через сміттєву ухвалу в Рясному перекрили дорогу

Обурені мешканці перекрили дорогу в Рясне-2. Люди тримають в руках плакати з написами «Людям – відходи, Садіку – доходи», «Геть сміттєву мафію». Про це повідомляють активісти спільноти «Варта 1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Перекриття дороги в Рясне-2 біля села Рясне-Руське. Рух ускладнено», – зазначили активісти.

«На вулиці Широкій – перекриття руху у вигляді безперервного руху по пішохідному переході. Це акція протесту у зв’язку із ситуацією зі сміттям у Львові. Наразі тут близько 30 осіб, з них переважна більшість – молоді люди. За їхніми словами, акцію проводитимуть годину, щоб їх почули. Так само прийшло повідомлення, що з цієї ж причини перекривають вулицю Шевченка», – поінформувала речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Як повідомляв Львівський портал, нині на прес-конференції обурені мешканці анонсували перекриття доріг по Львову. Люди не згідні із прийнятою депутатами сміттєвою ухвалою.

Фото: Варта 1