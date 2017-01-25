Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правила при перевезенні небезпечних вантажів:

«Верховна Рада зробила ще один крок на зустріч європейській інтеграції – у першому читанні був прийнятий законопроект №0124…

Невід’ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність до європейських. Зокрема це стосується і норм, що регулюють дорожній рух…

Перша з них директива 2008/68/ЄС стосується забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів. Якщо коротко, згідно цією директивою будуть встановлені нові стандарти періодичності проходження технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі; стандарти щодо підготовки та екзаменації водіїв та відповідальних за перевезення осіб; а також запроваджено вдосконалену систему звітності. Всі ці новації покликані реалізувати головну мету Директиви – гарантувати безпеку дорожнього руху та міжнародних перевезень.

Друга – директива 2006/126/ЄС про посвідчення водія – має на меті унормування віку для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій транспортних засобів, запровадження мікрочіпу, як складової частини посвідчення водія та нові строки дії посвідчень.

Чого ж очікувати від цих нововведень? Звісно ж більшої безпеки та свободи дорожнього руху. Унормування віку отримання прав розширить доступ до керування окремими категоріями транспорту, мікрочіпи забезпечать захист від підробок, а перегляд строків дійсності сприятиме більшій безпеці дорожнього руху.

Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті…», – йдеться у повідомленні Анастасії Дєєвої у Facebook.