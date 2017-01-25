ОСТАННІ НОВИНИ

Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»

|

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правила при перевезенні небезпечних вантажів:

«Верховна Рада зробила ще один крок на зустріч європейській інтеграції – у першому читанні був прийнятий законопроект №0124…

Невід’ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність до європейських. Зокрема це стосується і норм, що регулюють дорожній рух…

Перша з них директива 2008/68/ЄС стосується забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів. Якщо коротко, згідно цією директивою будуть встановлені нові стандарти періодичності проходження технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі; стандарти щодо підготовки та екзаменації водіїв та відповідальних за перевезення осіб; а також запроваджено вдосконалену систему звітності. Всі ці новації покликані реалізувати головну мету Директиви – гарантувати безпеку дорожнього руху та міжнародних перевезень.

Друга – директива 2006/126/ЄС про посвідчення водія – має на меті унормування віку для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій транспортних засобів, запровадження мікрочіпу, як складової частини посвідчення водія та нові строки дії посвідчень.

Чого ж очікувати від цих нововведень? Звісно ж більшої безпеки та свободи дорожнього руху. Унормування віку отримання прав розширить доступ до керування окремими категоріями транспорту, мікрочіпи забезпечать захист від підробок, а перегляд строків дійсності сприятиме більшій безпеці дорожнього руху.

Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті…», – йдеться у повідомленні Анастасії Дєєвої у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн