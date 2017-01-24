У «Шегинях» прикордонники вилучили у львів’янина сучасний «спорткар»

В пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, через розбіжність в документах прикордонники не пропустили в Україну спортивний автомобіль 2016 року випуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, під час оформлення транспортних засобів, що в’їжджали в Україну по смузі руху «зелений коридор» прикордонники звернули увагу на автомобіль рідкісної марки з номерами німецької реєстрації. За кермом автомобіля «MPM Motors PS160» прямував через кордон 28-річний громадянин України, мешканець міста Львова.

В рамках попередження переміщення через кордон викраденого автотранспорту, прикордонники вирішили провести повну ідентифікацію автомобіля тому направили автівку на додаткову перевірку. В ході ретельного огляду правоохоронці знайшли розбіжність між номером автомобіля, що зазначений в реєстраційних документах, та номером агрегату транспортного засобу.

Водій автівки достовірно пояснити походження автомобіля не зміг, зазначив що переганяє її через кордон на замовлення третіх осіб. Враховуючи ознаки можливої підробки номера кузова транспортного засобу, прикордонники повідомили по даному факту працівників Нацполіції України.

Після прибуття представників поліції, з метою проведення подальшої експертизи та прийняття правового рішення автомобіль було вилучено.

Фото: прикордонники