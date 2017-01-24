У Львові стерилізованих собак будуть маркувати новими кліпсами

Відтепер собаки, які побували в ЛКП «Лев», марковані зеленими кліпсами. Про це на сторінці у Facebook повідомляє ЛКП «Лев».

«Таким чином ми позначаємо тварин, що були відловлені, стерилізовані, вакциновані упродовж 2017 року. У майбутньому це дасть змогу чітко розуміти, коли потворно потрібно відловлювати того чи іншого собаку для вакцинації», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у 2016 році використовували такі ж кліпси, як на фото, тільки жовтого кольору; 2015 року – круглі жовті; 2014 року – довгі сині.

Нагадаємо, з метою попередження поширення сказу ЛКП «Лев» щорічно проводить вакцинацію безпритульних тварин.

Фото: ЛКП”Лев”