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У Львові стерилізованих собак будуть маркувати новими кліпсами

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Відтепер собаки, які побували в ЛКП «Лев», марковані зеленими кліпсами. Про це на сторінці у Facebook повідомляє ЛКП «Лев».

«Таким чином ми позначаємо тварин, що були відловлені, стерилізовані, вакциновані упродовж 2017 року. У майбутньому це дасть змогу чітко розуміти, коли потворно потрібно відловлювати того чи іншого собаку для вакцинації», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у 2016 році використовували такі ж кліпси, як на фото, тільки жовтого кольору; 2015 року – круглі жовті; 2014 року – довгі сині.

Нагадаємо, з метою попередження поширення сказу ЛКП «Лев» щорічно проводить вакцинацію безпритульних тварин.

Фото: ЛКП”Лев”

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