У Львові розшукують 14-річну дівчину

У Львові три дні тому зникла дівчина-підліток. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

У суботу, 21 січня, о 13:00 год. на вулиці Садовського Головіна Тетяна Сергіївна (10.07.2002 р.н.) вийшла з дому до подруги і не повернулась.

Вдягнена в білу шапку, зелену куртку, зимові черевики бежевого кольору, чорні лосини.

Прикмети: малиновий колір волосся, зліва на обличчі родинки.

Якщо хтось знає місце перебування дівчинки просимо сповістити «102».