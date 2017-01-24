У Львові через непосипані тротуари травмуються люди

Через непосипані тротуари на вулицях Львова травмуються люди. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівник юридичної компанії «Звіт–Інфо» Лариса Коцупей, яка через непосипаний тротуар на проспекті Червоної Калини отримала складний перелом ноги.

За словами постраждалої, травму вона отримала через те, що тротуар був покритий снігом, а під ним знаходився шар льоду, який вона не помітила.

«Через неприбрані, непосипані піском вулиці я послизнулася, впала і отримала складний перелом ноги. Потрапивши до лікарні, я виявила дивну річ: палати переповнені, оскільки величезна кількість травмованих. Також, як мені розповіли, 17 січня багато пацієнтів лежали просто в коридорах лікарні», – розповіла вона.

Тож через ситуацію, яка склалася, жінка планує подавати заяву до суду. Оскільки травму вона отримала через недопрацювання комунальників і має право на фінансове відшкодування. Також вона додала, що хоче допомогти людям, які опинилися у такій самій ситуації.

Фото: Обозреватель