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У Хорватії викинули із парламенту депутатів, що підтримують Путіна

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У Хорватії депутатів опозиційної партії Živi zid Івана Пернар і Івана Сінчіча силою вивели із залу засідань парламенту, після того як вони відмовилися зробити це на вимогу спікера.

Як повідомляється, інцидент стався під час обговорення ініціативи про позбавлення імунітету двох депутатів.

Варто зазначити, що весь процес виведення Пернара із залу засідань Сабору (хорватського парламенту) транслювався в прямому ефірі на сторінці депутата в Facebook. «Ось це демократія, ось ХДС (Хорватська демократична співдружність – правляча партія), ось їхня політика свободи слова та демократія, їх методи!» – Кричав депутат, коли охорона буквально виносила його з залу.

Із залу засідань вивели ще одного депутата-опозиціонера Івана Сінчіча. Обоє добре грали та позували на камеру.

Відзначимо, Пернар активно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

ukr.life

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