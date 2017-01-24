У Червонограді квартирний злодій намагався сховатись від поліції у шафі

Працівники наряду групи реагування Червоноградського міськвідділу Управління поліції охорони у Львівській області затримали спритника, який намагався викрасти майно з приватного будинку. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.

На пульт централізованого спостереження поліції охорони Львівщини поступив сигнал «Тривога» з приватного будинку, що у Червонограді. Оператор пульта на місце спрацювання скерувала групу затримання поліції охорони. Прибувши на місце, правоохоронці виявили зовнішні ознаки злому, було вибито нижню частину вхідних дверей. В середині будинку поліцейські виявили чоловіка, який намагався сховатися від них у шафі-купе.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий 26-річний, мешканець Червонограда вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, – передбачено позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також затриманого перевіряють на причетність до вчинення інших, подібних злочинів.

Фото: vesti.dp.ua