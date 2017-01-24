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Споживачі, що зекономили субсидію, можуть нею розрахуватись за комуналку наступного місяця

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Зекономлена субсидія в попередніх місяцях може використовуватися для оплати послуг ЖКГ в наступних періодах. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Так, сім’я може скористатися своїм законним правом і використовувати заощаджену в попередньому місяці субсидію в рахунок наступного комунального платежу. Таким чином, заощаджена субсидія не може трактуватися постачальниками послуг як заборгованість по оплаті комунальних послуг і не є підставою для скасування допомоги.

Водночас постачальники послуг зобов’язані відображати розмір субсидії або переплату – заощаджену субсидію – в комунальних рахунках. Також постачальники комунальних послуг не мають права “ігнорувати” переплату і вимагати у людей оплачувати послуги в повному обсязі, при цьому шантажуючи “відключити опалення” або “відрізати газ”. Це грубе порушення чинного законодавства, а саме постанови Кабінету міністрів № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

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