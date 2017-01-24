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Показник малюкової смертності на Львівщині став найнижчим за всі роки незалежності

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Торік на Львівщині показник малюкової смертності став найнижчим за всі роки незалежності України. Про це сьогодні, 24 січня, під час звіту про роботу повідомила т.в.о.директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року маємо найнижчий за роки незалежності України показник малюкової смертності, який становить 6,7. Дякую всім керівникам та колегам-лікарям, які зараз на своїх робочих місцях, тому що це дійсно є величезним здобутком всієї медицини Львівщини. Також йде тенденція до зниження загальної смертності, а це дуже добрий показник, і маємо народжуваність, практично, на рівні попередніх років. Тобто, на Львівщині не погіршується демографічна ситуація, як це є у центральних та східних областях, і у цьому, без сумніву, є значна заслуга наших закладів охорони здоров’я», – зазначила вона під час звіту роботи департаменту охорони здоров’я за 2016 рік.

Фото: EMSI.com.ua

 

 

 

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