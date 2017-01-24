На в'їздах до Києва блокують дороги та палять шини

Кілька десятків людей і автомобілів зібралися на в’їздах до Києва по Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. Учасники протесту заблокували по одній і дві смуги на дорогах. Про це повідомляє ВВС Україна.

Вони заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити “умовне часткове звільнення від оподаткування” ввезених з-за кордону авто і встановити за це “справедливу плату”.

Як зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці, до України вже ввезли близько 1,5 млн авто з іноземними номерами. Такі автомобілі заїжджають за різними схемами, в тому числі цьому сприяє корупція на митниці.

Автори документу пропонують перевести цей процес у легальне русло, спонукати українців відмовитись від послуг нерезидентів для ввезення авто, щоб “припинити відтік готівкової маси за кордон”.

На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.

Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція.

Як зазначають відділі комунікації поліції Києва, таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хочуть привернути увагу до теми розмитнення транспортних засобів, які придбані за кордоном. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

«Близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в’їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальникипідпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений. На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: ВВС Україна