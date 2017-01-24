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На Любінській водій ВАЗу збив пенсіонерку

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Вчора, 23 січня, у Львові на вулиці Любінській водій автомобіля збив 78-річну львів’янку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

ДТП сталася о 17.50 на вулиці Любінська, 102. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ», 64-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 78-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП жінку-пішохіда госпіталізовано в нейрохірургію з попереднім діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин лобної ділянки, закритий перелом сьомого та восьмого ребер».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проводяться слідчі дії.

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