Екологи вважають рішення міськради про брикетування сміття у 5-и районах Львова незаконним

Міжнародна благодійна організація «Екологія Право Людина» оприлюднила звернення щодо незаконності ухвали ЛМР від 19.01.2017р. Про це у Facebook інформує громадська активістка Наталія Кузьма, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вважаємо, що вказане рішення не грунтується на вимогах законодавства, рішеннях ЛМР та не має на меті вирішення проблеми поводження із ТПВ у м.Львові. Реалізація вказаного рішення буде мати наслідком погіршення екологічної та санітарно-епідеміологічної ситуації в м.Львові через влаштування пунктів перевантаження, брикетування і зберігання відходів в межах міста», – ідеться у зверненні.

Зокрема фахівці зауважують, що

– «без фіксування терміну дії тимчасових майданчиків робить такі майданчики постійними, а не тимчасовими»;

– «облаштування 5 майданчиків із закупівлею та розміщенням на них пресу для брикетування вступає в суперечність з раніше прийнятим рішенням та програмам ЛМР, що стосуються відходів» (перелік таких рішень і їх цитування);

– «позиція ЛМР щодо закупівлі із 5 пресів для брикетування, без будь-якої згадки про початок робіт щодо організації полігону ТПВ є зовсім необгрунтованою ні з економічної, ні з екологічної точки зору»;

– «ухвала не передбачає заходи для запобігання виникнення надзвичайної ситуації, адже не підкріплена рішеннями комісій із надзвичайних ситуацій, висновками експертиз проектів будівництва в частині додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності чи іншими документами. Очевидно, що брикетування дасть змогу зберігати ТПВ на тимчасових майданчиках довше ніж зберігання звичайних відходів насипом. Проте, розробці такого дорогого тимчасового заходу повинні передувати економічні, екологічні дослідження, експертні та громадські обговорення, чого не було зроблено»;

– “проект комплексної екологічної програми м.Львова на 2017-2022 роки не передбачає брикетування ТПВ та спорудження полігонів для прийому брикетованого сміття, зберігання сміття в межах м.Львова”.

– «брикетувальні комплекси, які будуть пресувати сміття у сміттєві брикети чи у сміттєвий “камінь”, не є складовою будь-якого із технічних рішень щодо поводження із ТПВ у м.Львові, оскільки відсутні полігони, які можуть приймати на захоронення брикетоване сміття. Складування брикетованого сміття та необробленого сміття на одному полігоні є заборонено ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування». Також як нам відомо, в Україні відсутні полігони ТПВ, які призначені для складування брикетованого сміття, тому перспектив вивезення ТПВ м.Львова на інші полігони після їх брикетування немає»;

Фахівці організації також переконані, що робоча документація і проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища є незаконними.

«Враховуючи реальний стан речей у м.Львові, оптимальною схемою поводження з ТПВ є роздільний збір ресурсоцінних матеріалів, з подальшим їх сортуванням на сміттєсортувальному заводі і утилізацією невідсортованого залишку на сучасному полігоні з перспективою поетапного впровадження новітніх технологій. Про це і говориться в міській програмі поводження із ТПВ.

Вважаємо, що вирішення питань критичної ситуації із ТПВ повинне відбуватися із залученням національних та провідних експертів (а не тільки працівників ТзОВ “Інститут “Гірхімпром”), громадськості, що дозволить значно покращити якість управлінських рішень та отримати їхнє схвалення громадськістю.

Відсутність представників громадськості в складі робочої групи для комплексного опрацювання питань із реалізації першочергових заходів стабілізації та рекультивації Львівського полігону ТПВ та закриті засідання даної робочої групи, зокрема 16 січня 2017 року, свідчать про ігнорування ЛМР міжнародних засад відкритості та участі громадськості в діяльності органів влади, у вирішення питань, що можуть мати вплив на довкілля».

Відтак, у зв’язку із вищенаведеним, директор організації Олена Кравченко попросила

– переглянути рішення ЛМР щодо облаштування тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування та відтермінувати його реалізацію до проведення публічного обговорення заходів із попередження виникнення надзвичайної ситуації у м.Львові із вивезенням ТПВ із громадськістю;

– включити представника МБО “Екологія-Право-Людина” до складу Робочої групи для комплексного опрацювання питань стабілізації та рекультивації Львівського полігону ТПВ чи надати можливість брати участь в засіданнях даної групи.

Нагадаємо, міська влада Львова просить у керівництва держави доручити ДСНС розпочати протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі.