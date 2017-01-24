Безвіз для відходів. Садовий просить польський Люблін прийняти львівське сміття

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до міської адміністрації польського міста Люблін з проханням прийняти львівське сміття, тому що накопичення великої кількості твердих відходів може викликати епідемію, повідомляє LB з посиланням на газету Wyborcza.

Садовий мотивував прохання тим, що Львову ніде зберігати сміття, і шукати допомоги він змушений, “щоб запобігти екологічній катастрофі в Східній Європі”.

Садовий написав, що причиною проблем стала пожежа на звалищі в Великих Грибовичах, в результаті чого використання сміттєзвалища заборонено.

“Міські звалища відходів в інших містах України відмовляються приймати відходи від Львова. Ця ситуація дуже тривожна, бо накопичення великої кількості твердих відходів в місті може призвести до епідемії інфекційних захворювань і призводить до забруднення стічних вод”, – написав Садовий.

Видання відзначає, що влада Любліна не можуть приймати подібні рішення без попередньої консультації з Головної інспекції з охорони навколишнього середовища (GIOS).

“Лист був направлений до Департаменту охорони навколишнього середовища, який буде розслідувати ситуацію. Місто Люблін не може робити будь-що в цьому питанні. Згода на такі дії має дати головний інспектор охорони навколишнього середовища, який також повинен визначити можливості та умови для можливого прийому відходів , кількість і місце, куди можна було б відходи транспортувати і утилізувати “, – повідомила прес-секретар адміністрації міста Люблін Ольга Мазурек-Подлешная.

Вивіз сміття з Львова до Польщі теж не в компетенції Головної інспекції з охорони навколишнього середовища. Вивіз відходів зі Львова до Польщі можливий за умови, якщо GIOS і Міністерство екології та природних ресурсів України дасть на це згоду. На сьогодні ніяких офіційних запитів від українського міністерства Польща не отримувала.

Раніше повідомлялось, що 10 польських міст готові приймати у себе сміття зі Львова.