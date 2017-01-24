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Безвіз для сміття. Садовий розповів, у які польські міста планує возити львівські відходи

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Мер Львова Андрій Садовий  повідомив, що серед польських міст, які запропонували Львову свою допомогу, є м. Люблін, Варшава, Вроцлав, Перемишль. Про це повідомляє прес-служба міської ради Львова.

«Польські міста готові допомагати, але є нюанси польського законодавства. Ми зараз працюємо з юристами, бо є відповідні норми. Згода від них є. Я говорив з Любліном, з Перемишлем, з Вроцлавом, були у нас представники з Варшави. Наші польські колеги шоковані, коли зрозуміли суть нашої проблеми. Є солідарність міст, громад, люди об’єднуються і йдуть на допомогу один одному. А в нас дуже часто люди, які мають допомагати, цього не роблять. З такою ситуацією важко будувати Україну, треба бути разом. Думаю, громада буде тільки сильніша через такі випробування. Це такий період у нашому житті», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що А. Садовий попросив Люблін приймати львівське сміття. Незадовго до цього зайшла мова про те, щоб возити міські відходи потягами.

 

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