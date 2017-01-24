Андрій Боєчко: «Три роки вони, не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»

Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«Три роки вони, бл@ть, не можуть покарати винних у розстрілі сотні людей на Майдані, не можуть «знайти» і посадити тисячі тих, хто розпочав війну на Донбасі і тих, хто «здав» Крим. То в них немає свідків, то складу злочину, то зброю загубили, то суддя захворів, то сніг пішов, то сраку не помили…

А тут, сук@, за один день знайшли все, заарештували «викрадачів», провели розслідування, етапували куди треба, засудили, знайшли пістолет і бомбу, якими агенти ФСБ «Окурок» і «Голодний» хотіли «грохнути» і з’їсти агента «Пєльмєня». Знайшли здорового суддю, нікого нікому не віддали на поруки і не відпустили за викуп, не показали жодного обличчя, але зробили гучну прес-конференцію, по всім каналам розповіли про піврічну операцію спостереження, блискуче проведену за участю хряка, ніхто не підсипав снодійного, не впав літак, не закінчилася електроенергія і не було дощу….

Отак треба працювати! … Браво, СБУ. Браво, «Пєльмєнь»!

Ордени в студію! Оскари також», – повідомив Андрій Боєчко у своєму Фейсбуці.