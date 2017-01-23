Українські паралімпійці виграли Кубок світу з лижних гонок та біатлону

Збірна Україна стала в першою в медальному заліку після Кубку Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, який відбувався на Львівщині, пише Урядовий портал.

10 країн світу з 18-ти, які брали участь у Кубка світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, вибороли високі нагороди.

Перше місце – у команди України, яка виборола 56 високих нагород – 19 золотих, 16 срібних та 21 бронзова медалі; друге місце у команди Німеччини, спортсмени якої завоювали 13 нагород – 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди; третє місце – в команди Франції – 7 нагород, серед яких 6 золотих та 1 срібна медаль.

Наразі всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який пройде в Німеччині, у Фінстерау, з 10 по 19 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що вперше в історії Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України (м. Яворів, Львівська обл.) приймав Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.

Фото: УНІАН