Прокуратура закрила Самбірський ізолятор за недотримання прав громадян

Із ізоляторів тимчасового тримання територіальних органів поліції області звільнено 2 незаконно поміщених адмінарештованих осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Так, за вказівкою прокуратури області, у зв’язку з грубими порушеннями конституційних прав громадян на належні умови перебування, призупинено функціонування ІТТ Самбірського відділу поліції. Крім того, за дорученням прокуратури області закрито, до усунення виявлених недоліків, 8 спеціальних палат для лікування затриманих та взятих під варту осіб.

Також у поточному році за вказівками прокурорів поновлено права 7 в’язнів, яких звільнено із штрафних приміщень установ кримінально-виконавчої служби області, винних службових осіб притягнуто до встановленої законом відповідальності.

Приділено увагу додержанню прав іноземців та осіб без громадянства при їх поміщенні та утриманні у місцях тимчасового тримання Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (в межах Львівської області).

Упродовж 2016 року органами прокуратури області виявлені численні порушення в діяльності посадових осіб прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, у переважній більшості, щодо строків утримання іноземців та осіб без громадянства у місцях тимчасового тримання.

Так, за прокурорського реагування звільнено 7 іноземців, у тому числі, 3 неповнолітніх, які безпідставно утримувались в Пункті тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону ЗРУ ДПС.

За результатами проведених перевірок на даному напрямі внесено 6 документів прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадові особи.

Також зареєстровано 2 кримінальні провадження за фактами службової недбалості за результатами проведених перевірок додержання вимог законодавства при наданні психіатричної допомоги у примусовому порядку, в тому числі психіатричними закладами із звичайним наглядом. Ще 7 посадових осіб притягнуто до відповідальності за документами прокурорського реагування.

Загалом у 2016 році прокурорами за результатами проведення регулярних перевірок з питань додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях внесено 375 документів прокурорського реагування на виявлені порушення, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 165 службових осіб органів національної поліції, пенітенціарної та державної виконавчої служб.

Нагадаємо, нещодавно з Самбірського ІТТ утекло троє в’язнів.