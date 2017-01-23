На Львівщині розшукують дівчину, що зникла ще півроку тому

На Львівщині розшукують 24-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Управлінням кримінальної поліції ГУНП у Львівській області розшукується безвісти зникла громадянка Лиходід Яна Вікторівна, 25.12.1992р.н., уродженка, зареєстрована та проживає у Полтавській області села Дзюбівщина, котра 6.08.2016 вийшла з місця проживання та дотепер час до дому не повернулась.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваної, звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 258-2420, 258-68-93, 0976603115.