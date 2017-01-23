На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який вкрав в односельчанина більше семи тисяч гривень

На Яворівщині правоохоронці викрили зловмисника, який обікрав односільчанина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Яворівського відділу поліції 22 січня звернувся за допомогою 55-річний житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що з його будинку зник гаманець, в якому було 7600 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 45-річний односільчанин потерпілого. Речові докази у зловмисника вилучено. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.