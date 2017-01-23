Львівський гідрометцентр попереджає про туман та ожеледицю

Як застерігають синоптики Львівського гідрометцентру, сьогодні до кінця доби та вночі і вранці завтра, 24 січня, у Львові та на території Львівської області збережеться туман. Видимість 200 – 500 м, на дорогах – ожеледиця, передає Львівський портал.

Зокрема, завтра, 24 січня, у Львові вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці туман. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

Усіх учасників дорожнього руху застерігають бути дуже обережними та уважними.