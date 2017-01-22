Зубко розповів, хто має вирішувати питання львівського сміття

Вирішення проблеми з утилізацією львівського сміття є питанням місцевої громади та влади міста. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає Голос UA.

«Рішення зі сміттям у Львові лежить всередині громади, так як питання побутових відходів є їх питанням, і місцевої влади. Бюджетна децентралізація дозволяє приймати подібні рішення і виконувати такі проекти, як влаштування полігонів. Нинішній бюджет розвитку Львова становить 1,8 мільярда гривень. Крім того, центральний рівень влади може допомогти залучити кредитні кошти. Проект по львівському звалищу оцінюється в 35 мільйонів євро, і у Львові працюють кілька спільних груп з цього питання. Тому потрібно впроваджувати проекти, які лежать в повноваженнях місцевої влади», – сказав він.

Крім того, Г, Зубко додав, що питання перевезення та утилізації відходів лежить в безпосередній відповідальності місцевої влади.

«Коли говорять про те, що сміття не приймається, то це питання громади і питання співпраці з сусідніми громадами. Але сьогодні ці громади відчувають тиск через те, що у них знаходять львівське сміття, що породжує конфлікт між Львовом та іншими областями», – резюмував Г. Зубко.