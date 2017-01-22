ОСТАННІ НОВИНИ

Зубко розповів, хто має вирішувати питання львівського сміття

|

Вирішення проблеми з утилізацією львівського сміття є питанням місцевої громади та влади міста. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає Голос UA.

«Рішення зі сміттям у Львові лежить всередині громади, так як питання побутових відходів є їх питанням, і місцевої влади. Бюджетна децентралізація дозволяє приймати подібні рішення і виконувати такі проекти, як влаштування полігонів. Нинішній бюджет розвитку Львова становить 1,8 мільярда гривень. Крім того, центральний рівень влади може допомогти залучити кредитні кошти. Проект по львівському звалищу оцінюється в 35 мільйонів євро, і у Львові працюють кілька спільних груп з цього питання. Тому потрібно впроваджувати проекти, які лежать в повноваженнях місцевої влади», – сказав він.

Крім того, Г, Зубко додав, що питання перевезення та утилізації відходів лежить в безпосередній відповідальності місцевої влади.

«Коли говорять про те, що сміття не приймається, то це питання громади і питання співпраці з сусідніми громадами. Але сьогодні ці громади відчувають тиск через те, що у них знаходять львівське сміття, що породжує конфлікт між Львовом та іншими областями», – резюмував Г. Зубко.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн