У Львові затримано квартирних крадіїв

У Львові патрульні затримали двох осіб, які можуть бути причетними до квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Так, близько 5.00 год. 22 січня патрульні помітили на вулиці Щурата двох підозрілих осіб.

«За їх словами, вони йшли з роботи. У 36-річного чоловіка при поверхневій перевірці виявили три зв’язки ключів у кількості 32 штуки. Також у нього були три домофонні ключі, ліхтарик, розкладний ніж. У 25-річного чоловік виявили 1 зв’язку ключів, ліхтарик та 4 рукавиці. Осіб доставили у Шевченківський відділ поліції для з’ясування обставин. Патрульні встановили, що ці особи раніше судимі за крадіжки. Слідчі перевірятимуть їхню причетність до квартирних крадіжок», – йдеться у повідомленні патрульних.