ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові розгорнули величезний український стяг, а молодь утворила «Міст єдності» до Дня Соборності

|

Сотні небайдужих львів’ян та гостей міста, сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, зібрались на пр. Свободи, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоби взяти участь в громадському віче та спільно помолитися за Україну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки України. Це було волевиявлення усіх українців, це було те, чого прагнули українці усе своє життя. Сьогодні, розуміючи наскільки важливо бути одним єдиним народом ми задуємо про ці події. На превеликий жаль певні політичні чвари того часу стали перешкодою для побудови незалежної держави. І цим скористалась наші вороги», – зазначив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський.

Нагадаємо, що сьогодні урочисті заходи відбулися на Личаківському кладовищі. Керівництво області та міста, громадськість та священики вшанували пам’ять борців за незалежність та територіальну цілісність України. Зокрема, представники громадських організацій, студентська молодь та представники влади запалили лампадки до могил воїнів АТО.

Крім того, учнівська та студентська молодь провели акцію “Міст єдності” на пішохідному мості над алеєю в парку “Погулянка”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн