Тіна Кароль стала народною артисткою України

Президент Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.

Як повідомляє НВ, офіційна церемонія присвоєння нагороди відбулася в Національному музеї ім. Тараса Шевченка в Києві.

“Спасибі. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об’єднувати країну, надихати країну – це моя місія. Берегти українські традиції – це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов’ю і талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Спасибі “, – подякувала Кароль за надану їй честь.

