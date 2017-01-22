ОСТАННІ НОВИНИ

Тіна Кароль стала народною артисткою України

|

Президент Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.

Як повідомляє НВ, офіційна церемонія присвоєння нагороди відбулася в Національному музеї ім. Тараса Шевченка в Києві.

“Спасибі. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об’єднувати країну, надихати країну – це моя місія. Берегти українські традиції – це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов’ю і талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Спасибі “, – подякувала Кароль за надану їй честь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн