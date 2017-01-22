Геращенко розповів, чому його хотіли вбити

Антон Геращенко заявив, що замах на його життя планували через проект «Миротворець». Про це він повідомив у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

20 січня 2017 року – мій другий День народження. У цей день ввечері в Києві Службою Безпеки України було затримано двох осіб, які планували моє вбивство.

Приношу свою щиру подяку Главі СБУ Василю Грицаку, всім тим співробітникам контррозвідки, оперативних служб, спецпідрозділу “Альфа”, чиї імена я не маю права назвати, всім тим, хто і вдень, і вночі працював для того, щоб затримати небезпечних терористів і не дати їм підірвати ще один автомобіль з черговою жертвою в центрі Києва.

Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, говорить про те, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України – правильно.

Крім того, хочу попередити організаторів і замовників моєї ліквідації, що проект “Миротворець”, який стоїть у всіх Вас як кістка поперек горла, буде працювати не залежно від того, живий я чи ні.

І Вам його знищити не вдасться ні за яких умов.

Щодо заяв російських пропагандистських ЗМІ і їх філій в Україні про нібито інсценуванні замаху на мене, то при публікації вашої брехні, прошу врахувати, що вчора ввечері Шевченківський районний суд заарештував двох підозрюваних у справі про замах на моє життя на два місяці без права внесення застави .

При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не в перший раз.

За 112 статтею кримінального кодексу їм обом загрожує міра покарання аж до довічного ув’язнення.

Підозрювані в організації моєї ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з Російської Федерації.

Їх життя і безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно – терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичні акти проти українських журналістів і політиків»,- написав він.