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З Сокаля та Червонограда скоротили кількість маршруток на Львів

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Львівське АТП-1 зняло свої рейси, які обслуговували маршрут Львів-Сокаль (що проходить через Червоноград-ред.) Про це інформує у Facebook кандидат у мери Сокаля на виборах 2015 року Олег Грицишин.

«Інформація для тих, хто часто користується громадським транспортом по напрямку Сокаль-Львів та Львів-Сокаль.”Львівське АТП” зняли свої автобуси, які обслуговували цей маршрут. Тому наразі момент цей маршрут обслуговує лише “Авто-лайн”, тобто це буде менше автобусів ніж зазвичай… а це означає, що рух автобусів в цьому напрямку курсуватиме не що 8 хвилин, а довше», – повідомив він.

 

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